Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy - Capcom nous dévoile la date de sortie de la compilation dans un nouveau trailer

Préparez votre badge d'avocat et votre plus beau costume pour vous tenir à la barre. La trilogie mal aimée de Capcom mettant en scène Apollo Justice est de retour sur Nintendo Switch avec une compilation des trois derniers opus principaux dénommée Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Comme indiqué, les titres qui composent la compilation sont les suivants :

Si les deux derniers opus ne sont sortis qu'en anglais et en dématérialisé sur l'eShop de la Nintendo 3DS, Capcom compte bien enfin rectifier le tir avec cette compilation. Une cartouche regroupant les 3 jeux, des sous-titres en Français, et du contenu à foison dont les DLC des deux derniers jeux directement inclus. Attendu pour le 25 janvier 2024 sur l'eShop des Nintendo Switch européennes (et en version physique au Japon), nous vous laissons découvrir le trailer du jeu ci-dessous.