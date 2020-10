Apex Legends : une sortie retardée pour 2021 sur Nintendo Switch

Il y a quelques mois de cela EA et Respawn Entertainment avait annoncé l'arrivée d'Apex Legends sur Nintendo Switch. Ce portage, initialement prévu pour cette fin d'année, n'aura malheureusement pas lieu car les équipes de développements ont dû faire face à de nouveaux challenges. Vous retrouverez ci-dessous un communiqué de la part de Chad Grenier, Game Director sur Apex Legends.

"Pour ceux qui jouent sur la Nintendo Switch, nous sommes encore en plein travail sur le portortage, mais pour rendre justice au jeu et en faire la grande expérience que les joueurs de Switch méritent, notre équipe a besoin de plus de temps. Cette année a apporté de nouveaux défis inattendus, pour ne pas dire plus, et nous ne voulons rien précipiter. Les propriétaires de Switch peuvent s'attendre à mettre la main sur Apex Legends l'année prochaine. Et bien sûr, lorsque Apex Legends sera lancé sur Switch, il sera compatible avec le jeu multiplateforme, avec notre dernier contenu saisonnier et avec la parité des fonctionnalités avec les autres versions du jeu. Nous sommes impatients de mettre Apex Legends entre vos mains (ou sur votre dock) sur Switch".

Sans plus de précision concernant la nouvelle date de sortie de ce portage, les joueurs devront donc être encore un peu plus patients. Une nouvelle qui malheureusement ne fera pas plaisir à tous les joueurs mais qui sera in fine en vaudra la peine car l'expérience de jeu ne sera que sublimée. Rendez-vous donc en 2021 pour en savoir plus.

Source : Ea