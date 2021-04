Apex Legends - Postérité dévoile son contenu dans un nouveau trailer

Disponible depuis mars dernier sur Nintendo Switch, le Battle Royale Apex Legends s'apprête à recevoir une nouvelle mise à jour conséquence. Dénommée Apex Legends - Postérité, le contenu proposé permettra entre-autres d'effectuer des combats en 3 VS 3, une mise à jour de la carte, ou encore une arme inédite. Afin de faire le point sur tout ce qui vous attend le 4 mai 2021 , Respawn Entertainment vient de préparer un trailer que nous vous laissons découvrir ci-dessous.

Nouveau mode Arènes en 3 contre 3 : Arènes est un nouveau mode de jeu qui invite les joueurs à perfectionner leurs aptitudes dans d'intenses combats sur des cartes en rotation telles que Trouble-fête ou Module de phase. À chaque manche, il n'y a que deux issues : la victoire ou la défaite. Les membres de chaque équipe, devront sélectionner soigneusement leur équipement. Ils pourront gagner et utiliser des matières premières pour diversifier leurs options. Le mode Arènes, qui inclura par ailleurs des événements et des prix dédiés, incitera les joueurs à améliorer le niveau de leur Passe de combat.

Nouvelle Légende, Valkyrie : Équipée d'un jetpack conçu à partir des vestiges du Titan Northstar de son père Viper, la nouvelle Légende Valkyrie peut survoler le champ de bataille pendant un court instant. Lorsqu'il s'agit de porter le coup final, elle peut envoyer une salve de missiles qui affaiblit et désoriente l'ennemi. Si les choses tournent mal, elle peut en outre déclencher sa capacité ultime, qui lui permet de s'échapper rapidement par la voie des airs en propulsant avec elle tous les équipiers qui le veulent. Valkyrie a bien des choses à prouver, et elle compte bien faire une entrée fracassante dans les Jeux Apex.

Nouvelle arme, l'arc Bocek : Capable de provoquer des dégâts dévastateurs, l'arc composite Bocek est une arme aussi puissante que dangereuse qui fera le bonheur des Légendes assez douées pour s'en servir. Les joueurs pourront exploiter le plein potentiel de cet arc en chargeant leurs tirs au maximum et en décochant leurs flèches au bon moment. L'arc Bocek n'ayant rien d'une relique ancienne, les joueurs pourront accroître son efficacité en l'équipant de deux accessoires d'armement uniques. Opter pour le Tempo d'élite permet de décocher les flèches plus vite et de tirer au bon moment, tandis que les pointes à dispersion amplifient l'impact des flèches, qui éclatent à la manière des projectiles d'un fusil à pompe.

Mises à jour de la carte Olympus : Les affrontements ne vont pas manquer d'intérêt à Olympus, après l'amarrage d'un mystérieux vaisseau transportant une plante parasite et visqueuse d'origine inconnue. Cette infestation inattendue va offrir aux joueurs de nouveaux points de chute, des lignes de tir inédites et bien d'autres surprises.

Apex Legends - Postérité va également proposer un nouveau Passe de combat, incluant des récompenses uniques telles que des packs Apex, des boots d'XP, des skins de Légende, des skins d’arme et bien plus encore, à son lancement le 4 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.