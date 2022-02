Apex Legends - Mad Magie débarque dans la nouvelle extension du jeu avec un nouveau trailer dédié

Amoureux du Lore dans la licence Apex, la Cheffe de guerre sanguinaire et révolutionnaire autoproclamée, Mad Maggie débarque en tant que nouvelle Légende dans Apex Legends - Dissidence. 20ème Légende de Apex Légends, et première à célébrer l'extension Dissidence, nous vous laissons découcrir le trailer dédié de Mad Maggie ci-dessous.

Le 8 février, Mad Maggie deviendra officiellement la 20ème Légende du jeu pour le lancement d'Apex Legends – Dissidence. Face à ses capacités dévastatrices, il est totalement vain de courir ou de se cacher.

Capacité passive - Colère de la guerre : Quand il y a du grabuge, Maggie n'est jamais loin. Après avoir blessé ses ennemis, elle est capable de les suivre à la trace pendant un bref instant, ce qui lui permet de les traquer pour finir le travail. Et n'essayez pas de la semer, car Maggie court encore plus vite équipée de son fusil à pompe.

Capacité tactique - Pointe perçante : Les Légendes cherchant à fuir Maggie vont vite se rendre compte que plus aucun abri n'est sûr. La pointe perçante de Maggie peut se fixer aux obstacles et brûler vifs ses ennemis cachés de l'autre côté, de manière à les déloger.

Capacité ultime - Boule de démolition : L'amour de Maggie pour la destruction est incarné par sa boule de démolition, qui sème des bonus de vitesse sur son passage et explose brutalement au contact des forces ennemies.

Apex Legends - Dissidence sera disponible à partir du 8 février 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.