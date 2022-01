Apex Legends : Approfondissez l'histoire du jeu avec la bande-annonce Histoires des Terres Sauvages : Gridiron

Avec la dernière mise à jour du jeu baptisée Evasion, Apex Legends a dévoilé une nouvelle map du jeu, et a également fait évoluer son scénario. Afin d'y voir plus clair sur les répercussions de la bataille finale de la Guerre Frontalière, EA et le studio Respawn ont préparé une nouvelle bande-annonce dénommée Histoires des Terres Sauvages : Gridiron.

La nouvelle bande-annonce “Histoires des Terres Sauvages” approfondit l’univers des personnages uniques issus d’Apex Legends. Dans cette vidéo, Bangalore, tiraillée entre l'amour de son frère et la seule cause qu'elle ait jamais défendue, a des décisions difficiles à prendre et de lourdes conséquences à assumer après la Bataille de Gridiron.