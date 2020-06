Apex Legends : la version Nintendo Switch fonctionnerait à merveille

Annoncé lors du EA Play Live, Apex Legends va faire son arrivée sur Nintendo Switch cette année. Peu de temps après son annonce, GameSpot s'est entretenu avec le Game Director Chad Grenier afin d'en savoir plus sur ce portage. Durant cette interview, nous avons pu en apprendre un peu plus sur les choix qui ont été pris en interne concernant le Matchmaking, le Cross-play et ses performances techniques sur ce portage.

C'est un gros challenge. Cela fait longtemps maintenant que nous travaillons dessus. Ce n'est pas sans défis, mais je dirais que cette version est vraiment superbe et tourne très bien. Sans surprise c'est différent des autres consoles, et nous devons faire encore des changements sur le jeu pour le faire tourner. Ce portage supportera le Motion Control car nous soutenons cela, donc cela prendra un certain à temps à développer cette fonctionnalité qu'est le gyroscope. Ça fait beaucoup de travail, mais cela arrivera doucement mais sûrement. Nous faisons actuellement des tests, histoire que cette fonctionnalité soit bien intégrée. Et ça en vaut la peine. Nous sommes des grands fans de Nintendo, et je suis tout particulièrement excité de réaliser ce portage sur Switch car je peux l'emporter avec moi et y jouer quand et où je veux avec mes enfants

De plus, les joueurs sur Nintendo Switch jouiraient du même contenu que les autres plateformes et pourront aussi jouer avec et contre des joueurs provenant d'autres consoles (Cross-play).

Pour rappel, Apex Legends est prévu pour cette fin d'année sur Nintendo Switch. Si cela vous intéresse, l'intégralité de cette interview est disponible ci-dessous.

