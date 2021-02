Apex Legends le Battle Royal free-to-play d'EA débarque sur Nintendo Switch

Longtemps fantasmée jusqu'à présent, l'arrivée d'Apex Legends est désormais une réalité. Annoncée dans la nuit par Nintendo, le battle royal free-to-play d'EA arrivera sur l'eShop le 9 mars prochain . Le jeu en sera à sa 8ème saison et les joueurs sur Nintendo Switch pourront profiter d'un bonus de double XP du 9 au 23 mars . Ils pourront aussi passer directement au niveau 30 (avec tous les bonus que cela inclut) après l'achat du season pass de la saison 8.

Pour ceux qui voudraient en savoir plus, voici quelques informations supplémentaires ainsi que la bande-annonce de lancement de cette fameuse 8ème saison :

Ce groupe de planètes à l'orée de la Frontière, trop lointain pour faire les frais de la guerre, regorge encore de ressources et d'opportunités. Toutefois, la vie y est rude et le danger omniprésent. Ses pionniers, explorateurs et hors-la-loi n'ont connu leur vie durant que d'interminables luttes de pouvoir. À présent, ils règlent leurs différends par les Jeux Apex, un sport violent qui oppose des Légendes venues des quatre coins de la Frontière en quête de fortune et de gloire.

Get ready to show ‘em what you’re made of when Apex Legends arrives on March 9!



Legendary loot awaits #NintendoSwitch players when they drop into @PlayApex Season 8: Mayhem ???? pic.twitter.com/EwZ7p3yg8y