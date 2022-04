Apex Legends - Découvrez le dernier trailer axé sur la màj Sauvetage et le personnage de Newcastle

Prochaine Légende à rejoindre le casting de personnages du free-to-play de Apex Legends, Newcastle a le droit à un nouveau trailer dédié, qui rappelle également la mise à jour majeure du jeu dénommée Sauvetage qui sortira le 10 mai prochain . Nous vous laissons donc le plaisir de visionner ledit trailer ci-dessous mettant en avant ce personnage dans la nouvelle Zone d'Orage.

Découvrez Newcastle en action alors qu'il défend l'environnement exotique de la Zone d'orage contre une créature gigantesque dans le tout premier trailer d'Apex Legends – Sauvetage :

Plus de détails sur Apex Legends – Sauvetage seront dévoilés d’ici le lancement officiel de cette nouvelle saison le 10 mai sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.