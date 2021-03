Apex Legends est disponible en téléchargement gratuit sur Nintendo Switch

Nouveau Free-to-play disponible sur Nintendo Switch, Apex Legends est une nouvelle prouesse signée Panic Button, habitué désormais des "gros" portages sur Nintendo Switch après Wolfenstein: Youngblood, Doom Eternal et Warframe. Notez tout de même que le Battle Royale d'EA vous demandera près de 25 Go d'espace sur la carte SD de la Nintendo switch. Avant de vous donner notre avis, retrouvez la présentation et le trailer du jeu sur Switch ainsi que quelques captures d'écran de la fiche eShop ci-dessous. Une fois le jeu téléchargé, n'oubliez pas de télécharger le patch de 1,5 Go qui ajoute les dialogues en français (ou autres)

