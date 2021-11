Apex Legends - La dernière mise à jour majeure Evasion dévoile tout son contenu

Nouvelle carte - Zone d'orage : Bien qu'incroyablement attrayantes, les plages sublimes et les eaux cristallines de la Zone d'orage ne forment que l'œil du cyclone. Mille dangers guettent les Légendes : des rôdeurs sauvages s'associent à un tout nouveau type d'ennemi, des hordes de dangereuses araignées venimeuses, sans compter les orages qui s'ajoutent à la tension ambiante. Les Légendes devront trouver de nouvelles manières de combattre tout en explorant les divers points d'intérêt que leur offre cette nouvelle carte, incluant aussi bien des îlots luxuriants que d'inquiétantes étendues de jungle, mais aussi une base scientifique cachée au cœur d'une montagne géante qui constitue la zone la plus élevée à ce jour dans une carte d'Apex Legends™. Pour en savoir plus sur ce que la Zone d'orage réserve aux joueurs, consultez cet article détaillé de son concepteur Rodney Reese.

Nouvelle Légende - Ash : La mort rôde partout où cette machine à tuer s'aventure, autrefois connue sous les traits du Dr Ashleigh Reid. L'inquiétante Ash est équipée d'un piège électrique qui transperce ses ennemis et d'un relais phasique qui altère la structure de l'espace-temps. Il serait facile de croire que plus rien d'humain ne se cache sous sa carcasse d'acier froid. Obtenez plus d'informations sur Ash et ses capacités en visionnant sa bande-annonce dédiée.