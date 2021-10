Apex Legends - Évasion dévoile son contenu dans une nouvelle vidéo

Avec la sortie le 2 novembre prochain de la mise à jour Apex Legends - Évasion, Electronic Arts est en train d'accélérer la cadence en diffusant coup par coup de nouveaux trailers de son Free-to-Play. Au menu ce jour, une nouvelle vidéo de gameplay mettant en avant quelques-unes des nouveautés à retrouver dès la semaine prochaine. Nous vous laissons les découvrir ci-dessous.

Nouvelle carte - Zone d'orage : Bien qu'incroyablement attrayantes, les plages sublimes et les eaux cristallines de la Zone d'orage ne forment que l'œil du cyclone. Mille dangers guettent les Légendes : des rôdeurs sauvages s'associent à un tout nouveau type d'ennemi, à savoir des hordes de dangereuses araignées venimeuses, sans compter les orages menaçants qui s'ajoutent à la tension ambiante. Les Légendes devront trouver de nouvelles manières de combattre tout en explorant les divers points d'intérêt que leur offre cette nouvelle carte, incluant aussi bien des îlots luxuriants que d'inquiétantes étendues de jungle, mais aussi une base scientifique cachée au cœur d'une montagne géante qui constitue la zone la plus élevée à ce jour dans une carte d'Apex Legends.

Nouvelle Légende - Ash : Autrefois connue sous les traits du Dr Ashleigh Reid, la mort rôde partout où cette machine à tuer s'aventure. L'inquiétante Ash est équipée d'un piège électrique qui transperce ses ennemis et d'un relais phasique qui altère la structure de l'espace-temps. Il serait facile de croire que plus rien d'humain ne se cache sous sa carcasse d'acier froid.

Nouvelle arme - Mitraillette C.A.R. : La C.A.R. est une mitraillette polyvalente capable d'accueillir des munitions aussi bien lourdes que légères. Cette mitraillette de combat avancé entièrement automatisée se caractérise par un recul considérable, dont certains amateurs de l'univers Titanfall se souviennent peut-être.

Apex Legends – Évasion comporte également un nouveau Passe de combat qui gratifie les joueurs de récompenses et de skins limités à chaque défi réussi ou gain de niveau, sans oublier une nouvelle saison classée dont le départ sera donné lors du lancement officiel d'Évasion le 2 novembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.