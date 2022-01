Apex Legends - Plongez dans les Abysses avec le nouvel événement de la rentrée

Nouvelle carte d'Arènes : Habitat – Nichée au cœur de l'archipel tropical de New Antillia et originellement connue comme le berceau des Léviathans, Habitat 4 est l’une des plus petites îles de l’archipel. Après avoir constaté qu’une importante population endémique de Léviathans gravitait autour de l’île, d'anciens groupes de recherche de l’IMC ont établi une base d’éthologie sur Habitat 4 afin d'étudier le comportement de ces gigantesques créatures. Habitat 4, qui se distingue par son environnement luxuriant comporte entre autres une immense cascade et deux points d'intérêt qui se font face sur les hauts plateaux : la Grotte et le Nid. Véritable paradis pour les spécialistes des glissades et des manœuvres rapides, cette carte attrayante permet aux Légendes d'apporter un soutien rapide aux membres de leur équipes lorsque ceux-ci se retrouvent dispersés ou en infériorité numérique.