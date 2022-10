Apex Legends – Éclipse - Découvrez Catalyst dans un nouveau trailer

Apex Legends voit les semaines défiler, et en profite pour développer lentement mais surement son lore et son casting de Légendes. Aujourd'hui c'est un focus sur Catalyst qui nous est proposé avec un trailer fracassant pour présenter la belle et l'extension Eclipse du jeu qui paraîtra officiellement le 1er novembre.

Catalyst deviendra la 23ème Légende du jeu la semaine prochaine, lors du lancement d'Apex Legends - Éclipse, et ses capacités uniques ne manqueront pas d'envoûter ses adversaires. Capacité passive - Renforcement : En utilisant ses capacités uniques pour manipuler les ferrofluides, Catalyst peut bloquer les accès et renforcer les portes, ce qui laisse à son escouade du temps pour se regrouper et prendre l'ennemi par surprise.

En utilisant ses capacités uniques pour manipuler les ferrofluides, Catalyst peut bloquer les accès et renforcer les portes, ce qui laisse à son escouade du temps pour se regrouper et prendre l'ennemi par surprise. Capacité tactique - Bande perçante : Catalyst est capable de générer des ferrofluides pour transpercer les ennemis à proximité avec un système de bande perçante, tout en restant insensible aux pointes ennemies.

Catalyst est capable de générer des ferrofluides pour transpercer les ennemis à proximité avec un système de bande perçante, tout en restant insensible aux pointes ennemies. Capacité ultime - Ferrobarrière : Ralentissez l'avancée de vos ennemis et bloquez leur vision avec la ferrobarrière, la capacité ultime de Catalyst. Catalyst peut ériger un mur perméable de ferrofluides qui ralentit et aveugle partiellement les ennemis qui le traversent pendant un court instant. Vous pouvez utiliser cette barrière unique en son genre pour diviser le champ de bataille ou faire réapparaître vos équipiers dans un lieu sûr.