Apex Legends Evasion - Découvrez la nouvelle carte tropicale qui arrivera début novembre

Début novembre marquera l'arrivé d'un nouveau contenu de jeu sur le jeu Apex Legends. Après le personnage de Ash, c'est au tour de la nouvelle zone de jeu de se dévoiler dans un nouveau trailer. La nouvelle extensions Apex Legends : Evasion vous attendra sur les différentes plateformes de jeu, Nintendo Switch incluse, à partir du 2 novembre 2021 .

Respawn dévoile aujourd’hui les premiers détails de la nouvelle carte d'Apex Legends™, parsemée de plages de sable fin, d'eaux cristallines et de paysages époustouflants. Le danger, qui guette les joueurs à chaque recoin de la quatrième et plus vaste carte des Jeux Apex, sera amplifié par l'arrivée de la nouvelle Légende Ash, une machine à tuer autrefois connue sous les traits du Dr Reid.