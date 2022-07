Apex Legends - Découvrez Vantage, la nouvelle combattante à rejoindre le casting du titre

C'est l'été et pourtant Apex Legends - Prédation n'est pas décidé à prendre des congés estivaux. La dernière bande-annonce du free-to-play nous permet de découvrir une nouvelle Légende répondant au nom de Vantage, une spécialiste des tirs à distance. Pour en découvrir davantage sur ce mystérieux personnage et ce qui la pousse à s'aventurer sur les champs de bataille, nous vous laissons découvrir son trailer dédié.

La vie n'a fait aucun cadeau à Vantage, c'est pourquoi elle n'hésitera pas à toucher ses cibles en plein cœur en prenant part aux affrontements frénétiques des Jeux Apex dès le 9 août, à l'occasion du lancement mondial d'Apex Legends - Prédation. Véritable spécialiste de la survie, Vantage manie à la perfection les armes de tir à distance et est capable d'identifier une menace à plusieurs kilomètres grâce à sa lunette de précision.

Regardez Vantage combattre pour faire libérer sa mère de prison et mener son escouade à la victoire dans la toute nouvelle bande-annonce d'Apex Legends – Prédation.

Plus de détails sur Apex Legends - Prédation seront dévoilés d’ici le lancement officiel de cette nouvelle saison le 9 août sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch et PC via Origin et Steam.