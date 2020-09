Animal Crossing : New Horizons triomphe au Tokyo Game Show 2020

L'édition en ligne du Tokyo Game Show vient de se terminer avec en guise de bouquet final, la cérémonie des Japan Game Awards 2020 qui comme chaque année a décerné ses prix dans de nombreuses catégories différentes dont celle du meilleur jeu de l'année 2020 . Un prix, convoité cette année par dix titres (tous récompensés pour leur "excellence- voir liste ci-dessous) parmi lesquels figuraient quatre jeux Nintendo et qui est finalement revenu à... Animal Crossing : New Horizons ! Le jeu phénomène de Nintendo ressort donc vainqueur de cette édition des Japan Game Awards sachant que sept ans auparavant, c'est Animal Crossing : New Leaf qui était sacré jeu de l'année 2013 !

Pour rappel, l'année dernière c'est Super Smash Bros. Ultimate qui avait remporté le trophée tant convoité (voir notre news complète) et Monster Hunter World l'année d'avant. Quant au prix du meilleur jeu de 2017, il était revenu à Zelda : Breath of The Wild. Pour finir, notez que Animal Crossing : New Horizons a aussi reçu le Prix du ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie. Retrouvez le palmarès complet ci-dessous.

Liste des 10 nommés au J apan Game Awards 2020 recevant par ailleurs un prix d'excellence.

Ring Fit Adventure

Persona 5 Royal

Pokemon Epée et Pokemon Bouclier

et 13 Sentinels: Aegis Rim

Death Stranding

Fire Emblem: Three Houses

Monster Hunter World: Iceborne

Yakuza: Like a Dragon

Nioh 2

Animal Crossing : New Horizons (grand gagnant)

Palmarès Japan Game Awards 2020

Prix ​​du ministre de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Animal Crossing: New Horizons Development Team Prix mondial - Production japonaise Pokemon Epée/Bouclier (The Pokemon Company) Prix mondial - Production étrangère Call of Duty: Modern Warfare (Activision/Infinity Ward) Prix Spécial Dragon Quest Walk (Square Enix) Prix des meilleures ventes Pokemon Epée/Bouclier (The Pokemon Company) Prix des Game Designers Baba Is You (Hempuli) Prix d'excellence Ring Fit Adventure (Nintendo)

Persona 5 Royal (Atlus)

Pokemon Epée/Bouclier (The Pokemon Company)

13 Sentinels: Aegis Rim (Atlus)

Death Stranding (Sony)

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo)

Monster Hunter World: Iceborne (Capcom)

Yakuza: Like a Dragon (SEGA)

Nioh 2 (Koei Tecmo)

Animal Crossing: New Horizons (Nintendo) Grand Award Animal Crossing: New Horizons

