Animal Crossing : New Horizons - Le rallye tampon est disponible

Animal Crossing : New Horizons a obtenu récemment une mise à jour rajoutant au jeu plusieurs événements à venir. Une liste à ce sujet vous attend ici histoire de vous rafraîchir la mémoire.

A partir d' aujourd'hui et jusqu'au 31 mai 2020 , aura lieu sur votre île le rallye tampon, un événement qui a pour but de célébrer la journée internationale des musées. Pour participer à cette aventure rien de plus simple, il vous suffit de rejoindre Thibou à n'importe quelle heure de la journée dans son musée. Votre objectif sera alors de collecter pour chaque catégorie (Insecte, Poisson, Fossile) 3 tampons grâce à des stands dissimulés un peu partout (voir image ci-dessous). Une fois cette quête accomplie revenez voir Thibou au hall afin d'obtenir vos récompenses. Cette petite balade vous permettra de découvrir ou redécouvrir votre musée et de voir vos écosystèmes prospérer.

Que pensez-vous de cet événement ? N'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire.