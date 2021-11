Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise - attention à ce bug pouvant bloquer votre progression

Si vous n'aviez pas encore remarqué, le seul et unique DLC du jeu Animal Crossing : New Horizons, le tout nouveau Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise qui vous permettra de décorer l'intérieur des maisons d'autres habitants sur une île spéciale, est enfin disponible . Cependant et comme ce n'est pas du tout rare lors de lancements de nouveau contenu téléchargeable, un bug plutôt gênant est remonté aux oreilles de Nintendo et ce à tel point que la firme de Kyoto s'est fendu d'une série de trois tweets afin de pallier à ce problème en attendant une mise à jour corrective à venir ce mois-ci .

Les joueurs d'Animal Crossing :New Horizons qui possèdent le DLC Happy Home Paradise peuvent rencontrer des problèmes en jeu s'ils vont au bureau des résidents parler de rénover la maison d'un résident alors que l'accès est ouvert à l'aéroport. Nous recommandons aux joueurs de ne pas essayer de rénover la maison d'un résident de leur île lorsque l'accès est ouvert à l'aéroport. Tant qu'il est fermé, vous ne devriez pas rencontrer de problème si vous rénovez la maison d'un résident de votre île. Si vous avez rencontré un problème en jeu, terminez votre session, quittez le logiciel et relancez-le. Vos données de sauvegarde ne seront pas affectées. Un patch corrigeant ce problème arrivera dans le mois.

Voici la procédure à suivre pour tout d'abord éviter de vous retrouver dans cette fâcheuse situation ou bien pour vous sortir de cette embuche :

Pour retrouver toutes les infos sur ce contenu téléchargeable vous pouvez lire notre article spécial en cliquant ici. Animal Crossing New Horizons : Happy Home Paradise est disponible sur Nintendo Switch pour les possesseurs du jeu de base contre 24,99 euros ou bien "gratuitement" pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel qui rappelons-le coûte 39,99 euros pour un abonnement seul ou bien 69,99 euros pour un abonnement familial qui peut contenir jusqu'à 8 personnes.

