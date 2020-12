Animal Crossing : New Horizons - découvrez dès maintenant un résumé en vidéo de ce qu'il vous attend pour les fêtes de fin d'année

Nous sommes le mois de décembre et qui dit décembre dit fêtes de fin d'année. Une saison symbolisée par des chocolats chauds mais aussi par Noël. Une période importante pour enfants du monde entier, car Noël est synonyme de cadeaux, de surprises et de partage. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir ce qu'il vous attend sur votre île dans Animal Crossing : New Horizons durant ce mois de décembre .

Lors de ce dernier mois de l'année, en plus de l'arrivée de nouveaux insectes et de poissons, votre île change complètement d'apparence laissant place à de la neige qui recouvrira entièrement votre île. Grâce à cela, il vous sera possible de créer vous-même votre propre bonhomme de neige. Les arbres changent aussi d'apparence et certains d'entre eux seront vêtus de guirlandes lumineuses sur leurs branches. Avec un peu de chance, si vous secouez un sapin, une boule de Noël tombera vous donnant ainsi la possibilité de créer des objets estivaux (décoration lumineuse, sapin de Noël, etc.). D'ailleurs des vêtements insolites vous attendent d'ores et déjà chez les soeurs doigts de fée.

Pour rappel, Rodolphe vous attendra sur votre île le 24 décembre sur la place de la mairie afin de distribuer à vos habitants des cadeaux. (voir notre news ici). Bref un mois où Noël et ses symboles sont mis en valeur. Nous espérons que vous passerez tous de bonnes fêtes de fin d'année.

Source : Youtube