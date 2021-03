Among Us la mise à jour et la nouvelle carte sont disponibles

Ça y'est, la quatrième map d'Among Us The Airship est enfin sortie sur Nintendo Switch. Après des mois d'attentes et de teasing, la mise à jour tant attendue est désormais disponible en téléchargement, et avec elle son lot de nouveautés. Parmi celles-ci une nouvelle carte, de nouveaux chapeaux pour personnaliser votre avatar et des ajustements et améliorations pour le jeu.

Voici la note du patch donnée par les développeurs :