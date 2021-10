Among Us : trois éditions physiques désormais disponibles en précommande

Disponible sur l'eShop de la Nintendo Switch depuis l'année dernière, Among Us, le phénomène indépendant s'apprête à débarquer en version physique avec trois éditions collectors. On vous les a déjà présenté ici et si vous êtes intéressés, sachez qu'elles sont actuellement en précommande sur Amazon. Retrouvez ces trois éditions avec leur description et nos nos liens Partenaire ci-dessous.

Among_Us Ejected Edition à 89,99€ La vie de coéquipier : Pour gagner, accomplissez toutes vos tâches, mais attention aux imposteurs ! Signalez les cadavres et convoquez des réunions d'urgence pour désigner les imposteurs par un vote

Jouer un imposteur : Semez le chaos, faites-vous discret et faites porter le chapeau à des innocents ! Pour gagner, vous devez tuer tous vos coéquipiers. Pensez-vous être un maître du sabotage ?

Rejoignez vos coéquipiers dans un jeu de coopération et de trahison ! Jouez en ligne, de 4 à 15 joueurs en multi-plateformes, sur PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, PC, Android ou iOS !

L'édition Crewmate comprend le jeu de base Among Us et tous ses DLC: Packs de skins Airship, Polus et MIRA HQ; packs de bestioles Hamster, Krabouille, Poulpe, Stickmin et pack Mini-coéquipier

Un Steelbook édition limitée, une couverture en polaire Coéquipier, un bonnet Imposteur rouge dans un boîtier Édition Ejected en édition limitée

Le contenu de l'Ejected + un tour de cou, une peluche coéquipier, un Pin's en émail « Tournoyer dans l'espace » dans un boîtier Édition Impostor en édition limitée (voir image)