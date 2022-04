13 Sentinels: Aegis Rim - La lutte commence aujourd'hui sur Nintendo Switch

Dernier titre de Vanillaware porté dans nos contrées par Atlus et Sega, 13 Sentinels: Aegis Rim est enfin disponible sur Nintendo Switch, plus de 2 ans après sa sortie sur PS4. Vous permettant de vivre une histoire de science-fiction où se mêlent voyage dans le temps et lutte contre les aliens à coups de robots géants dénommés Sentinelles, ce Tactical-RPG en semi-temps-réel a su conquérir le cœur des joueurs comme de la presse.

13 Sentinels: Aegis Rim est disponible sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée, nous vous laissons découvrir notre test dédié si vous ne l'avez pas encore fait.