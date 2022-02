13 Sentinels: Aegis Rim - Le titre de Vanillaware s'offre un nouveau trailer sur Nintendo Switch

Reçu avec enthousiasme par les joueurs lors de sa sortie sur supports concurrents, le jeu de Vanillaware 13 Sentinels: Aegis Rim revient vers nous ce jour avec de nouvelles informations. En plus d'un tout nouveau trailer à découvrir ci-dessous, le jeu d'aventure 2D vient officiellement d'ouvrir ses précommandes sur Nintendo Switch. En attendant de voir si le jeu vous fait de l'œil, nous vous suggérons de visionner le trailer ainsi que le descriptif ci-dessous, et de vous rendre sur le site officiel du jeu. Pour rappel, 13 Sentinels: Aegis Rim sera officiellement disponible le 12 avril 2022 sur Nintendo Switch en version physique et dématérialisée.

À propos de 13 Sentinels: Aegis Rim :

Vanillaware, le studio derrière Odin Sphere et Dragon’s Crown, a créé une incroyable épopée mystérieuse, empreinte de science-fiction et mêlant treize histoires connectées les unes aux autres. Le jeu a également été nommé dans la catégorie « Best Narrative » aux Game Awards 2020.

Faites éclater la vérité et plongez dans une aventure en 2D bénéficiant d’un style graphique unique et de magnifiques décors. Affrontez des kaiju dans des combats en vue du dessus. Personnalisez vos Sentinels grâce à un arsenal d’armures et d’armes et combattez pour défendre l’humanité !

Caractéristiques :