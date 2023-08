13 Sentinelles : Aegis Rim dépasse le million d'exemplaires vendus

L'éditeur Atlus et les développeurs de chez Vanillaware ont partagé une excellente nouvelle pour 13 Sentinels : Aegis Rim. Depuis son lancement sur PlayStation 4 au Japon le 28 novembre 2019 , puis le 22 septembre 2020 dans le reste du monde et son portage sur Nintendo Switch sorti le 12 avril 2022 , le jeu s'est écoulé à plus d'un million d'exemplaires en mélangeant ses versions physiques et numériques.

Pour l'occasion, et comme c'est d'usage, Atlus a accompagné cette bonne nouvelle avec une illustration originale du jeu, pour accéder au site internet célébrant ce million cliquez-ici. Faite-vous parti de ce million de joueurs ?

Source : Atlus