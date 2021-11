13 Sentinels: Aegis Rim - Le dernier titre de Vanillaware débarque sur Nintendo Switch

Dernier titre du studio Vanillaware paru initialement sur PS4, 13 Sentinels: Aegis Rim s'apprête à faire son entrée sur Nintendo Switch. Porté par Atlus et SEGA en Occident, le titre avait bénéficié de sous-titres dans la langue de Molière pour que les joueurs francophones puissent pleinement profiter de ce titre. Attendu pour le 12 avril 2022, nous vous laissons découvrir le trailer de l'annonce ci-dessous.

Pars en quête de vérité et explore une aventure en 2D à défilement horizontal dans un cadre spectaculaire. Affronte les kaiju au cours de batailles trépidantes et épiques. Personnalise les Sentinelles avec une panoplie d'armes robotiques et bats-toi pour défendre l'humanité !

Après Odin Sphere et Dragon's Crown, Vanillaware revient avec 13 Sentinels: Aegis Rim et son intrigue prenante suivant treize destins croisés dans un univers de science-fiction. 13 Sentinels a déjà conquis le cœur des critiques à travers le monde et décroche 86 sur Metacritic.

Sentinel No. 13: Activated.



Are you ready to re『 START 』?



13 Sentinels: Aegis Rim comes to Nintendo Switch on April 12, 2022! pic.twitter.com/FwtIOIjCrl