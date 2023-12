Unicorn Overlord - Nouvelle salve d'informations de la part d'Atlus et de Vanillaware

Après 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Atlus prépare le terrain pour début 2024 avec le prochain Tactical-RPG développé par Vanillaware : Unicorn Overlord. Nous vous laissons découvrir une nouvelle salve d'informations concernants les personnages et l'univers du jeu, accompagnée d'une myriade d'images. Pour rappel, Unicorn Overlord est attendu pour le 8 mars 2024 en versions physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Gilbert - Allié du protagoniste

« Votre vision est très ambitieuse. Vouloir unifier tout le continent. »

Le prince héritier de Drakengard. Succédant à son père le roi, tué en combattant l'armée zénoïrienne, Gilbert rassemble secrètement une armée dans le but de restaurer le royaume.

Virginia - Alliée du protagoniste

« En ce jour... les Chevaliers de la Rose auront leur vengeance ! »

Survivante de la famille royale cornienne. Nièce de la reine Ilénia et cousine plus âgée d'Alain. À la chute de Cornia, elle s'est enfuie vers Drakengard.

Berengaria - Alliée du protagoniste

« J'ai été franche, je ne te veux pas à mes côtés. À présent, rentre chez toi et plonge-toi dans tes livres adorés, veux-tu ? »

Ancienne cheffe des Mercenaires des Tricornes. Considérée comme une guerrière redoutable, Bérengère a créé son propre groupe de mercenaires et en a rapidement fait une puissante force, jusqu'au jour où elle l'a brusquement démantelé et a disparu.

Aramis - Allié du protagoniste

« Quant à moi, je ne suis qu'un simple vagabond. Appelez-moi... Aramis. »

Un mercenaire venant de Drakengard à la solde de l'armée zénoïrienne. Si son discours et son attitude sont plus élégants qu'on ne pourrait s'y attendre, personne ne peut nier son habileté à manier la lame.