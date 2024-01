Unicorn Overlord - De nouvelles informations pour le prochain jeu d'Atlus et de Vanillaware

Après 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Atlus prépare le terrain pour début 2024 avec le prochain Tactical-RPG développé par Vanillaware : Unicorn Overlord. Nous vous laissons découvrir la dernière salve d'informations concernants les personnages et l'univers du jeu, accompagnée d'une myriade d'images. Pour rappel, Unicorn Overlord est attendu pour le 8 mars 2024 en versions physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Rosalinde - Alliée du protagoniste

« Ne baissez votre garde à aucun instant. »

Une elfe noire qui réside à Elheim. Aide de camp de sa sœur aînée Eltrinde. A fui la chute de la capitale et rassemble des forces pour lancer une contre-attaque.

Eltrinde - Alliée du protagoniste

« Je vous procurerai toute l'aide que vous désirez. »

Sœur jumelle de Rosalinde et prêtresse d'Elheim. Incapable de résister à l'assaut de Zénoïra, elle se rendit mais continua de diriger malgré sa captivité.

Isirion - Allié du protagoniste

« Ne perdez pas espoir. Soyez déterminé et visez le cœur ! »

Un bretteur et chevalier au service d'Elheim. Il était en mission lorsque la capitale tomba aux mains de Zénoïra. Depuis, il est à la tête d'une force rebelle.

Alcina - Antagoniste

« Ne vous inquiétez pas, Alain. Nous nous reverrons. »

Une sorcière loyale à l'armée zénoïrienne. Ancienne ensorceleuse cornienne, elle est désormais au service de Galvius et semble l'assister à mettre en œuvre son plan diabolique.

Baltro - Antagoniste

« Vous serez le plat de résistance lors d'un banquet sanguinolent. »

Un sorcier décrépit au service de Galvius. Adepte de toutes sortes de sombres sortilèges et malédictions. Son visage, que personne n'a jamais vu, demeure masqué par son capuchon.

Types (Classes) Chaque personnage a une classe qui détermine ses affinités de combat, ainsi que les armes et les compétences qu'il peut utiliser. L'utilisation des caractéristiques de chaque classe vous aidera à prendre l'avantage dans les batailles à venir. Présentation des classes Présentation de certaines classes parmi les 60 existantes Housecarl

Possède une attaque physique excellente. Réduit la défense physique de l'ennemi. Utilise une attaque de poursuite à la fin d'un combat. Gladiateur

Possède des compétences d'attaque physique pour toucher une ligne ennemie entière. Capacités d'auto- guérison. Arbalétrier

Capable à la fois d'attaquer en rafale et d'apporter un soutien depuis la ligne arrière. Ecclésiastique

Spécialiste du soutien des alliés grâce à sa magie de soin. Chevalier Wyverne

Unité aérienne capable d'infliger de lourds dégâts à l'infanterie et à la cavalerie ennemies. Vulnérable contre les attaques à distance et les sorts. Shaman

Spécialiste des compétences qui affaiblissent les ennemis. Lancier elfe

Utilise des attaques de mêlée magiques sur les ennemis avec une finesse exceptionnelle. Capable de créer des barrières de protection. Loup-garou

Excelle à achever les ennemis affaiblis. Ses compétences s'améliorent la nuit. Arcailé

Archer capable d'affaiblir les ennemis et de soutenir les alliés. Taux d'esquive élevé, mais vulnérable face aux flèches.

Compatibilité entre classes Partez au combat en tenant compte de la compatibilité entre les classes, notamment de leurs forces et de leurs faiblesses spécifiques. Exemple de compatibilité entre classes Classes volant vs. archer - Les archers excellent contre les volants. Chevalier Griffon

Volant fort en esquive et défense magique. Inefficace face aux compétences anti- volants (archers). Épailé

Volant fort en esquive et défense magique. Inefficace face aux compétences anti- volants (archers). Chasseur

Excellente précision. Efficace contre les volants (p. ex. Chevaliers Griffon) grâce à son attaque spéciale contre les ennemis ayant une esquive élevée. Les Chevaliers Griffon et les unités ailées (p. ex. Épailé) font partie des volants. Leur esquive élevée leur permet de réduire de moitié la précision des attaques terrestres.

En revanche, les archers voient leurs dégâts doublés contre eux.

Les Chefs Chaque unité a un personnage désigné comme chef. La classe du chef détermine le type de déplacement et l'effet de chef. Effet de chef

Le personnage désigné comme chef applique son « effet de chef » sur l'unité.

Ainsi, un chef d'unité Housecarl et son effet de chef détruit rapidement des obstacles comme les barricades. Il existe d'autres effets de chef donc tenez-en compte lors de la formation de vos unités. Type de déplacement

Il existe 3 catégories de types de déplacement. Standard pour l'infanterie, très mobile pour la cavalerie et capable de survoler le relief escarpé pour les volants. L'infanterie et la cavalerie se déplacent plus rapidement sur les routes alors que la cavalerie est ralentie dans les forêts. Le type de déplacement est primordial à l'heure de choisir un chef d'unité.