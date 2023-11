Unicorn Overlord - Atlus fait le plein d'informations sur le nouveau Tactical-RPG de Vanillaware

Après 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Atlus prépare le terrain pour début 2024 avec le prochain Tactical-RPG développé par Vanillaware : Unicorn Overlord. Nous vous laissons découvrir ci-dessous les premiers détails concernants les personnages et l'univers du jeu, accompagnés d'une myriade d'images. Pour rappel, Unicorn Overlord est attendu pour le 8 mars 2024 en versions physique et dématérialisée sur Nintendo Switch et consoles PlayStation.

Par les créateurs de 13 Sentinels: Aegis Rim, Odin Sphere et Dragon’s Crown, Unicorn Overlord combine avec exploration d’un vaste monde et système de combat innovant, le tout dans le style emblématique de Vanillaware ! Parcourez un monde dynamique, menez une armée de plus de 60 personnages uniques et faites-vous un nom dans les cinq nations.

PERSONNAGES

Travis (Allié du protagoniste)

« Une manière détournée de dire « espion ». Mon rôle est la collecte d'informations. »

Un espion qui travaille pour l'Armée libératrice cornienne. Il travaille dans la clandestinité depuis des années, mais au moment de la création de l'Armée libératrice, il rejoint les troupes de combat sous le commandement d'Alain.

Yana (Alliée du protagoniste)

« C'est l'une des techniques les plus prisées que mon maître m'a enseignée. Et ce n'est pas pour les âmes sensibles. »

Clive (Allié du protagoniste)

« Ensemble, nous vaincrons les ambitions de Zénoïra ! »

Un membre des chevaliers de l'ancien royaume de Cornia. Adoubé assez jeune, il a été salué pour son intelligence et sa bravoure depuis ses débuts comme écuyer. En tant que bras droit de Joseph, il a utilisé ses talents pour jeter les bases de l'Armée libératrice.

Chloé (Alliée du protagoniste)

« Je donnerai tout à votre service, Votre Majesté. »

Fille d'une connaissance de Joseph. Lorsqu'elle rejoignit l'Armée libératrice, elle devint la disciple de Joseph et étudia les arts martiaux. Bien qu'elle se montre courtoise à l'égard d'Alain, son prince, elle fait également partie de ses bons amis.

Hodrick (Allié du protagoniste)

« Je ne sais pas pourquoi vous m'avez convoqué ici, mon prince, mais je suis à vos ordres. »

Ancien chevalier de Cornia. La reine Ilénia lui faisait confiance et il était son garde personnel. Pendant la rébellion, il s'est battu aux côtés d'Ilénia, mais fut finalement vaincu et capturé par Valmore.

Mélisandre (Alliée du protagoniste)

« Peu nombreux sont les hommes à ma hauteur »

Cheffe de la maison Meillet, un clan émérite de Cornia. Ayant perdu ses parents et son frère aîné très jeune, elle a été élevée et formée par son oncle et sa tante en tant qu'héritière de la famille Meillet.

CADRE - MONDE

L'histoire se déroule sur le continent de Fevrith, autrefois composé de cinq nations : Cornia, Drakengard, Elheim, Bastorias et Albion. Cependant, l'empire zénoïrien, dirigé par Galvius, est de retour et domine désormais l'ensemble du continent.

Empire de Zénoïra

Un empire qui, selon les historiens, a régné sur la plus grande partie du monde. Il se targuait d'une civilisation et d'une technologie avancées. La légende raconte qu'au plus fort de sa prospérité, une mystérieuse calamité détruisit l'ensemble de l'empire en un seul jour. Les cinq nations sous le joug de l'empire zénoïrien - Royaume de Cornia Situé au centre du continent, Cornia dispose de terres fertiles, d'une puissante force militaire et de la plus grande superficie des cinq royaumes. Les seigneurs du royaume vouent une grande loyauté à la famille royale, et le nom de la reine Ilénia est sacré pour ses sujets. Drakengard Terre de montagnes et de déserts située au sud-est du continent, le royaume recèle d'abondantes ressources minérales et s'enorgueillit d'une puissante force militaire dirigée par des chevaliers dragons. Elle a également une longue histoire de conflits frontaliers avec Cornia. Elheim Une terre peuplée d'elfes clairs et noirs, nichée dans les forêts verdoyantes du sud-ouest du continent. Elle possède un système de gouvernement unique dirigé par une prêtresse. Le Bois Sinueux protège cette terre des personnes extérieures. Bastorias Un pays qui s'étend sur une vaste région froide au nord, peuplé de divers types de bêtes connues sous le nom de « besthériens » et possédant de terrifiantes compétences martiales. Actuellement, le pays n'est pas dirigé par un roi, mais par un conseil de chefs de clan. Albion État religieux situé sur une grande île à l'ouest du continent. Il dispose d'une puissance militaire religieuse dirigée par le souverain pontife de l'orthodoxie parévienne. Parmi ses habitants, ceux portant des ailes sont connus sous le nom d'anges.

EXPLORATION - MONDE