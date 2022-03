13 Sentinels: Aegis Rim nouveau trailer Vanillaware Nintendo Switch

C'est le titre à ne pas manquer en avril si vous adorez les œuvres du studio Vanillaware et les Tactical-RPG : 13 Sentinels: Aegis Rim. Nous mettant dans la peau d'un groupe de jeunes devant combattre des Kaiju grâce à de gigantesques robots appelés Sentinels, c'est une histoire aussi riche et intéressante que complexe qui va vous amener à découvrir les relations entre les 13 protagonistes venant d'époques différentes. Attendu pour le 12 avril 2022 , nous vous laissons découvrir ci-dessous le tout dernier trailer de 13 Sentinels: Aegis Rim ainsi qu'un descriptif complet. Petit détail important, comme les versions ¨S4 à l'époque, la version Nintendo Switch propose les voix en anglais, japonais, ainsi qu'un excellent sous-titrage en Français.

À propos de 13 Sentinels: Aegis Rim :

Vanillaware, le studio derrière Odin Sphere et Dragon’s Crown, a créé une incroyable épopée mystérieuse, empreinte de science-fiction et mêlant treize histoires connectées les unes aux autres. 13 Sentinels: Aegis Rim arrive désormais sur Nintendo Switch.

Faites éclater la vérité et plongez dans une aventure en 2D bénéficiant d’un style graphique unique et de magnifiques décors. Affrontez des kaiju dans des combats en vue du dessus. Personnalisez vos Sentinels grâce à un arsenal d’armures et d’armes et combattez pour défendre l’humanité

Caractéristiques :