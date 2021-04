Bonjour,



Je me présente: Algorab8040, ex-co-webmaster de NM et rédacteur en chef, de 2002 à 2007. Lors de ces 5 années je fus épaulé par des noms qui sont depuis rentrés dans la légende, tels Angelos, Jack_White, ou un certain Kraydepor, et beaucoup d'autres dans le staff me doivent leur carrière.

Aujourd'hui, c'est un Algo outré qui prend la parole.

Vous n'êtes pas sans le savoir, NM traverse une grave crise géopolitique depuis le départ mercredi dernier du rédacteur en chef, le bien nommé Pomchips. Il y a quelques semaines, alors que plein de bonne volonté et d'humblitude, j'avais voulu reprendre un simple poste de newsmaker sur NM, ce dernier m'avait, sans considération pour le travail que j'avais pu accomplir au sein du staff durant ces 5 années, élégamment rembarré.

Mes exigences sont donc:

- Un retour immédiat à mon ancien poste.

Je vous invite à signer la pétition "ALGO PRESIDENT", sur ce forum, et je signale aux hautes instances de NM que j'ai déjà reçu nombre de soutiens de poids:

- Abricot

- Alex2121

- Darklinkgc

- Darkmwiikads

- Jac Eustache

- Fisico

- Iblis-Trigger

- Nintendo55110

- Rodu62

- Sharkun

- Shigeru Miyamoto

- Toad_le_champignon

- Zayne95

- Zetman

Je déclare dorénavant, et jusqu'à complète satisfaction de mes demandes, NM en état de siège. Ce topic sera notre Place Tahir.

ALGO PRESIDENT