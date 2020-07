Tu sais lire et le site est là pour ça donc je vais pas te faire une liste exhaustive, mais des nouvelles annonces, confirmations de rumeurs et précisions sur des annonces existantes il y'en à eu pas mal si.

Alors oui y'a des portages et rééditions, mais ça complète encore une fois le catalogue sur Switch qui a de quoi satisfaire tous les publics, et des nouvelles sorties on en attend pas mal comme ces exclues : Animal Crossing, Astral Chain, Super Mario Maker 2, No More Heroes 3, Luigi's Mansion 3, Fire Emblem Three House et cette suite de Breath of the Wild c'est la petite bombe qui explose Internet.

Et puis le remake de FFVII c'est pas du neuf non plus à ce compte là.

Y'a beaucoup d'annonces ou de confirmations qui me font ni chaud ni froid, mais y'a quand même pas mal de jeux qui m'intéresse et même si certains sont déjà sortis sur d'autres consoles, c'est justement le fait de tous les avoir sur une seule qui est intéressant surtout dans leurs versions définitive comme le prochain Dragon Quest.

En tout cas je compte bien me prendre la trilogie Spyro, Dragon Quest Bulder 2, Pokemon Épée, Dragon Quest XI S, Link's Awakening, Astral Chain, Fire Emblem Three House, Ni no Kuni, FFVIII, The Last Remant, Daemon x Machina, No More Heroes 3, la suite de Zelda et j'attends toujours Metroid Prime 4 même si on le verra pas de si tôt.

Ça c'est pour ceux qui me viennent à l'esprit...

Et non Radikal soit pas bête je te parle de ton esprit général sur tous tes commentaires, c'est pas nouveau mais rien que sur le topic des Achats on le voit cet aspect fanboy, et en ce qui me concerne oui je dis du bien de cette conférence Nintendo parce-que POUR UNE FOIS depuis longtemps ils ont pas été Light ou maladroit sur les annonces. Être totalement objectif c'est impossible pour tout le monde, mais là dire que y'a rien à retenir de cette conférence c'est du troll.