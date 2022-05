The Legend of Zelda : Ocarina of Time entre enfin au panthéon des jeux vidéo

On aime pas The Legend of Zelda : Ocarina of Time. On l'adore, on le vénère. C'est un jeu culte dont on ne s'est jamais lassé. Sorti en 1997 sur Nintendo 64, le jeu a profondément impacté l'industrie des jeux vidéo mais aussi l'imaginaire collectif- qu'on y ait joué ou pas. Certes, il est sorti à un moment crucial des jeux vidéo (qui a vu basculer les jeux 2D en 3D) mais son impact a été tellement monumental que pendant des années, les jeux Zelda qui suivront seront sommer de se hisser à sa grandeur et se retrouveront systématiquement écraser par sa simple évocation. Sa réalisation, son gameplay, son histoire, son ambiance, sa musique et même ses bruitages, chaque élément du jeu est tout simplement inoubliable. The Legend of Zelda : Ocarina of Time, c'est la base. Ainsi, lorsqu'on apprend que le titre a enfin été intronisé au World Video Game Hall of Fame qui fait office de panthéon international des jeux vidéo, on ne peut qu'applaudir de tous nos membres. Il est primordial qu'un tel jeu soit exposé, célébré mais aussi traité avec les égards qu'on lui doit comme on le ferait avec une toile de Maître.

Présidé par The Strong et le Centre International de l'Histoire des Jeux vidéo qui se trouve Manhattan, le World Video Game Hall of Fame réunit depuis 2015 les meilleurs jeux du monde entier en fonction de leur qualité mais aussi sur ce qu'ils ont apporté au monde et la façon dont ils ont impacté la société. Cependant, les jeux ne sont ajoutés qu'au compte goutte de façon à donner à chaque intronisation un côté exceptionnel. Chaque année, un jury se réunit et après une pré-selection d'une dizaine de titres, intronise une petite poignée de nouveaux élus. Ainsi, cette année quatre nouveaux jeux entrent au panthéon des jeux vidéo : Dance Dance Revolution, Sid Meier’s Civilization, Ms. Pac-Man et, last but not least, The Legend of Zelda : Ocarina of Time

Le chef d'œuvre de Shigeru Miyamoto rejoint donc The Legend of Zelda (voir là) ainsi qu'une longue liste de titres divers et variés dont Pong, World of Warcraft, Final Fantasy VII, Sonic the Hedgehog, GTA III, Space Invaders, The Sims, Tetris, Super Mario Kart (voir ici) Pokémon Rouge/Vert ou encore Donkey Kong(voir là) Vous pouvez retrouvez la liste complète ici. Notez que pour la cuvée de l'année prochaine, vous pouvez d'ores et déjà militer et proposer un titre que vous pensez digne d'entrer au panthéon- voir ici.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été réédité de nombreuses fois sur plusieurs consoles Nintendo. Actuellement vous pouvez retrouver le jeu via l'application N64 du Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Par ailleurs, si vous possédez une 3DS, on ne peut que vous conseiller Zelda : Ocarina of Time 3D. Même si rien ne vaut jamais les versions originales (sur leur console d'origine) il s'agit une superbe version avec un très joli effet 3D auto-stéréoscopique. De plus le titre inclut la fameuse Master Quest, une version plus difficile du jeu avec des donjons remaniés...

The Legend of Zelda : Ocarina of Time a été acclamé par la critique, recevant plusieurs récompenses du « Jeu de l'année » en 1998. Les précommandes initiales aux États-Unis ont établi un record, avec plus de 500 000 avant la sortie du jeu. En moins d'une semaine, plus d'un million d'exemplaires ont été vendus, avec des ventes sur la durée de vie du jeu totalisant plus de 7,6 millions dans le monde.

Aujourd'hui, les critiques et les joueurs citent souvent Ocarina of Time comme l'un des meilleurs jeux jamais créés. Une suite, The Legend of Zelda : Majora's Mask (2000) pour Nintendo 64, suit directement les événements d' Ocarina of Time . Nintendo a réédité Ocarina of Time en tant que disque bonus pour les précommandes de The Legend of Zelda: The Wind Waker (2002), et a ensuite rendu le jeu disponible via divers réseaux en ligne Nintendo. Un remake pour Nintendo 3DS a mis à jour les graphismes et a profité de l'écran stéréoscopique de l'ordinateur de poche, mais le gameplay est resté en grande partie le même. Aujourd'hui encore, les développeurs du monde entier attribuent à The Legend of Zelda : Ocarina of Time une influence dans leur façon de créer des jeux. D'une manière ou d'une autre, le monde 3D tentaculaire du jeu, ses combats fluides, ses énigmes complexes et son histoire décalée dans le temps se sont combinés pour inspirer aux joueurs une merveille qu'ils n'ont jamais oubliée.

Le saviez-vous?

Les joueurs doivent voyager dans le temps à l'aide d'un ocarina, un instrument à vent réel dont la forme particulière en forme de tête d'oiseau a inspiré son nom, qui signifie en italien « petite oie ».

