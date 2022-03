Zelda : Ocarina of Time enfin en lice pour entrer au World Video Game Hall of Fame

Il existe des jeux qui marquent une date dans l'histoire des jeux vidéo en bouleversant les joueurs comme l'industrie et en imposant de nouveaux standards et de nouvelles normes. The Legend of Zelda : Ocarina of Time est clairement un de ces jeux. Quiconque a vécu la sortie de ce titre mythique de la N64 ne peut que se souvenir du séisme émotionnel qu'il a provoqué, dépassant largement le cadre des joueurs de la console de Nintendo. La réalisation, les graphismes, l'histoire, les personnages, le gameplay, les mécanismes de jeu, la musique et même les bruitages. Tout est aujourd'hui mythique. Le jeu est une véritable œuvre d'art qui mériterait, en tant que telle, d'être exposée dans un musée. On s'étonne d'ailleurs que le jeu ne soit pas déjà entré au World Video Game Hall of Fame, le panthéon international des jeux vidéo présidé par The Strong et le Centre International de l'Histoire des Jeux vidéo que l'on peut visiter à Manhattan. Mais ce n'est peut-être qu'une question de jours avant que le célèbre jeu de Shigeru Miyamoto ne soit intronisé...

Comme chaque année depuis 2015 , de nouveaux jeux font leur entrée officiellement dans le musée mais avant cela, il y a une présélection qui est effectuée. Les noms des douze jeux susceptibles de faire partie de la promotion 2022 et donc d'entrer au World Video Game Hall of Fame viennent d'être publiés. On y retrouve, The Legend of Zelda : Ocarina of Time mais aussi d'autres jeux divers et variés comme Resident Evil, PaRappa the Rapper, Dance Dance Revolution, Civilization, Assassin's Creed ou encore Candy Crush Saga... C'est un jury composé de professionnels qui va devoir trancher et choisir les jeux dignes d'entrer au musée en fonction de leur qualité bien sûr mais aussi de leur impact et de leur influence dans le monde. Pour mémoire, l'année dernière , c'est Animal Crossing, le jeu original N64 / GameCube qui a été choisi (souvenez-vous) et avant lui, d'autres jeux comme The Legend of Zelda (voir là), Super Mario Kart (voir ici) Pokémon Rouge/Vert et Donkey Kong(voir là) avaient été intronisés.

Alors, The Legend of Zelda : Ocarina of Time entrera-t-il au cette année au World Video Game Hall of Fame ? En attendant de le découvrir, retrouvez la liste des finalistes ci-dessous. Par ailleurs, sachez que les joueurs peuvent aussi voter pour leur propre jeu sur cette page spéciale.

Jeux finalistes pour le World Video Game Hall of Fame 2022

Assassin's Creed

Candy Crush Saga

Dance Dance Revolution

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Minesweeper

Ms. Pac-Man

NBA Jam

PaRappa the Rapper

Resident Evil

Rogue

Sid Meier’s Civilization

Words with Friends

