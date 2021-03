Animal Crossing, Call of Duty et Portal nommés au World Video Game Hall of Fame 2021

Chaque année, The Strong un musée référence dédié aux jeux (qui se trouve à Rochester, à New York) choisit une poignée de jeux vidéo pour les faire entrer dans son World Video Game Hall of Fame, c'est à dire au panthéon des meilleurs jeux vidéo du monde. En 2020, Minecraft, Centipède, Bejeweled et King's Quest ont ainsi rejoint Super Mario Kart, Super Mario Bros., Pokémon Rouge, Tetris, The Legend of Zelda, Doom, Donkey Kong, Halo ou encore Pac-Man.

Et cette année encore, quatre nouveaux titres devraient venir grossir la liste. Pour le moment cependant, le suspens reste entier- ou presque puisque la liste des dix finalistes de la promotion 2021 a été publiée et qu'elle contient donc les futurs lauréats. On y retrouve notamment le premier Carmen Sandiego, Call of Duty, le jeu vidéo Tron, Portal ou encore Animal Crossing, sorti en 2001 sur GameCube du jeu. La liste complète des finalistes est à retrouver ci-dessous. Alors quels sont les quatre jeux qui seront finalement intronisés dans le World Video Game Hall of Fame en 2021 ? Patience, les résultats seront proclamés le 6 mai prochain . En attendant, sachez que vous pouvez voter ICI pour l'un des jeux (une fois par jour) et ainsi prendre part au scrutin.

Finalistes des World Video Game Hall of Fame 2021