Zelda Majora's Mask : la chanson Africa de Toto rejouée avec l'ocarina de Link, la guitare de Mikau, les tam-tams Goron et les trompettes de la peste Mojo

Il aura bientôt 22 ans (déjà !) mais son charme, sa beauté et sa puissance sont toujours intacts. The Legend of Zelda : Majora's Mask est une pierre (précieuse) de plus à l'édifice de la Legend. Un poème sombre et lugubre qui revient ce mois-ci sur Nintendo Switch via la bibliothéque de jeux N64 de la formule d'abonnement au Nintendo Switch Online + pack additionnel (voir détails ICI.) Cependant si vous possédez une Nintendo 3DS, vous pouvez déjà jouer au jeu dans une de ces meilleures versions : The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D.

Doté de quelques améliorations, d'un système de sauvegarde repensé, de graphismes réhaussés avec un joli effet 3D sans lunettes, The Legend of Zelda : Majora's Mask 3D reste aujourd'hui la meilleure façon de (re)découvrir le jeu (à moins de se la jouer puriste.) La musique (comme souvent dans les Zelda) joue un rôle important dans le jeu avec la possibilité de jouer de plusieurs instruments, et là encore, la version 3DS du jeu offre une façon plus simple de les utiliser grâce à l'écran tactile... Grâce à cette particularité, un fan mélomane de la Legend a eu l'idée de se servir de ces différents instruments en même temps pour jouer de la musique. Ce n'est évidemment pas le premier à faire ça mais sa réinterprétation du hit des années 80 Africa du groupe Toto avec l'ocarina de Link, la guitare de Mikau, les tam-tams Goron et les trompettes de la peste Mojo n'en reste pas moins saisissante... Pour vous en convaincre, retrouvez sa vidéo ci-dessous et comme toujours n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires. Enjoy.

,

Source : Nintendolife