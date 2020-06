Zelda : F4F donne un aperçu de sa version en PVC du masque de Majora

Si vous aimez les figurines et que vous êtes collectionneur, vous devez forcément connaître First 4 Figures, qui est un spécialiste en la matière.En ce moment la société prépare un magnifique Masque de Majora dont les précommandes devraient s'ouvrir incessamment sous peu. En attendant, First 4 Figures nous permet de jeter un premier coup d’œil sur le masque avec une vidéo teaser ci-dessous.

Restez à l'écoute pour plus de détails.

Source : Facebook