Zelda : Majora's Mask - Découvrez un magnifique Skull Kid entièrement construit en LEGO

Régulièrement, on vous partage des projets de fans publiés sur LEGO Ideas, une initiative permettant à n'importe qui de créer des sets de LEGO en espérant qu'ils soient concrétisés et commercialisés ( (voir, Ici, ici et là) Cette fois-ci, nous vous invitons à découvrir le travail de Joss Woodyard un fan acharné, qui s'est déjà illustré par le passé avec de magnifiques constructions en LEGO. Cette fois, il a réussi à créer en LEGO un superbe Skull Kid articulé plus vrai que nature qui reproduit fidèlement plusieurs poses célèbres du l'inoubliable personnage de The Legend of Zelda : Majora's Mask. Il ne manque plus que son rire !

Alors on ne sait pas encore si ce Skull Kid se retrouvera un jour ou l'autre dans la boîte à idées de LEGO mais à la rédaction, on vote déjà pour. Retrouvez les images de cette magnifique création ci-dessous et, comme toujours, 'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Instagram