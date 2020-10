Zelda en action dans Hyrule Warriors : L'Ere du Fléau

Plus on en apprend sur Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau, plus le body des joueurs est "ready" pour ne pas dire "raidi"- bon ok, on vous a déjà fait cette blague douteuse des dizaines de fois mais difficile d'y échapper tant le nouvel Hyrule Warriors est excitant pour les fans de The Legend of Zelda Breath of The Wild. La preuve une nouvelle fois avec la session Treehouse de ce soir qui lui était consacrée et qui nous a permis de découvrir de nombreux éléments, et notamment de voir Zelda en action... Retrouvez ce passage ci-dessous, avant d'avoir droit à un résumé de toutes les nouveautés découvertes durant la session.

Pour rappel, Hyrule Warriors : L’Ère du Fléau sera disponible le 20 novembre en exclusivité sur Nintendo Switch. A noter que le jeu est disponible en précommande sur l'eShop au prix de 59,99€ pour un poids de 10 Go .