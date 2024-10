Zelda: Echoes Of Wisdom est le tout premier Zelda sans Shigeru Miyamoto dans ses crédits

Alors que le jeu est à peine sorti il y a une semaine, le 26 septembre dernier , certains joueurs ont déjà terminé The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom. Et quelle ne fut pas leur surprise de découvrir le fait que les crédits du jeu ne mentionnent tout simplement pas Shigeru Miyamoto, le paternel de Link et de toute cette saga, pas même à un rôle de producteur ou de superviseur.

C'est la première fois que cela se produit et c'est probablement le signe que Shigeru Miyamoto ne mentait clairement pas lorsqu'il a annoncé s'occuper désormais plus des activités parallèles de Nintendo comme son univers cinématographique, les parcs d'attractions et bien sûr le Musée Nintendo.