Zelda: Echoes of Wisdom aura droit à son mode héros

Lors de la PAX West 2024, un salon de jeu vidéo ayant lieu chaque année à Seattle, les joueurs ont eu l'opportunité de poser les mains sur le sacro-saint The Legend of Zelda : Echoes of Wisdom avant sa sortie prochaine sur Nintendo Switch le 26 septembre prochain . À cette occasion, certains joueurs ont fait une intéressante découverte : le jeu aura bel et bien droit au fameux "Mode Héros" qui s'était déjà illustré dans la saga par le passé.

Ce mode héros permettra aux joueurs avides de challenges de relever un défi de taille en leur proposant notamment de subir deux fois plus de dégâts et l'impossibilité de récupérer des cœurs en cours de route, que ce soit en battant des ennemis ou en cassant des pots. De plus, certains effets d'accessoires ne seront pas appliqués, même si l'on ignore encore aujourd'hui lesquels, ce qui forcera les joueurs à s'armer de prudence.