Patricia Summersett, la voix anglaise de Zelda revient sur les critiques négatives concernant le doublage de Zelda Breath of The Wild

Zelda: Breath of The Wild est le premier Zelda à proposer des dialogues parlés aussi bien dans les cinématiques que dans les phases de jeu proprement dites. Une vraie révolution qui a été diversement appréciée et commentée selon les pays notamment sur les réseaux sociaux. C'est principalement sur le personnage de la princesse Zelda (Link restant, malgré tout, muet) que se sont focalisés les débats et la plupart des critiques. A l'occasion d'un podcast du site Zelda Dungeon Patricia Summersett qui a doublé la princesse pour la version anglaise est revenue sur son implication dans le jeu et surtout sur la difficulté qu'elle a eu à gérer les critiques négatives concernant le doublage du jeu

Des critiques que la jeune actrice reconnaît avoir eu du mal à encaisser dans un premier temps car elle ne s'attendait pas a de telles réactions et souhaitait réellement plaire aux fans de la licence. Avec le temps, elle a pu cependant prendre du recul, réalisant que c'était aussi la façon dont fonctionnait le net, en incitant à la surenchère mais aussi en mettant en avant les réactions les plus violentes. Elle a aussi réalisé l'importance du rôle qui lui avait été attribué (et qu'elle n'a d'ailleurs découvert que lors de son premier jour de travail) et donc la chance qui était la sienne même si cela signifiait aussi une grande responsabilité.

Vu l'importance du personnage, bien plus important que tous les rôles qu'elle avait interprété jusqu'alors, il était normal que tout soit disproportionné... A commencer par ses propres réactions. Quelque part, elle se retrouvait comme son personnage à devoir se surpasser pour avancer quel que soit les obstacles. En somme, une vraie source d'inspiration comme le sont généralement les héros et, les héroïnes.

A noter qu'au Japon, le rôle de Zelda est interprété par Yū Shimamura tandis qu'en France, c'est l'actrice, Adeline Chetail, habituée des doublages et voix française de Vanessa Hudgens mais aussi d'Ellie dans The Last of Us I & II ou encore de Ring dans Ring Fit Adventure (!) qui a eu cet honneur. Toutes ces actrices ont repris le rôle de Zelda dans Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau et on peut s'attendre à les retrouver aussi au générique de Breath of The Wild. Pour plus d'infos, retrouvez le podcast de Zelda Dungeon (en anglais) ici et n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire.

Pour rappel, The Legend Of Zelda: Breath of The Wild est disponible sur Nintendo Switch depuis le 3 mars 20 17. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le jeu dans nos news précédentes et avec notre test : Zelda est une fête ! Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau est disponible depuis le 20 novembre prochain sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le jeu, retrouvez notre test complet ICI et nos vidéos exclusives en français LA.

Voir aussi :

Source : Zeldadungeon