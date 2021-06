Zelda, Mario, Animal Crossing, Splatoon... Un coup d'œil sur les figurines exclusives du magasin Nintendo Tokyo

Actuellement le store Nintendo Tokyo se décline en plusieurs boutique éphémères au japon dans les centre commerciaux de l'enseigne Parco. L'occasion de dévoiler toute une foule de nouveaux articles dont une série de figurines exclusives qui sont en réalité les répliques de quatre grandes statues que les visiteurs du store peuvent admirer. On y retrouve Link, Mario, Marie et Méli et Mélo ainsi que l'héroïne de Splatoon. En attendant de découvrir, peut-être, un jour ces belles figurines dans nos contrées ou même, soyons fou, qu'un Nintendo Store ouvre ses portes près de chez nous, nous vous invitons à découvrir ces figurines en images en cliquant sur les liens ou avec la galerie ci-dessous :

Chaque figurine est annoncé au prix de 7,158 Yens soit plus ou moins 54 Euros . Par ailleurs, un élégant coffret réunissant les quatre figurines sera disponible à 28,600 Yens soit plus ou moins 215 Euros . Les figurines seront mises en vente dès le 25 juin au Nintendo Tokyo et dans les différents magasins éphémères de l'enseigne. Notez que si le prix peut paraître élevé, à l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun détail permettant d'évaluer le rapport qualité-prix. Evidemment, nous vous tiendrons au courant. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.