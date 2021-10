Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL - Le jeu de carte free-to-play précise sa fenêtre de sortie et annonce un mode solo

Nouvel opus de la licence Yu-Gi-Oh à sortir en free-to-play, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL vient de dévoiler de nouvelles informations quant à sa date de sortie. C'est à l'occasion du Tokyo Game Show se tenant actuellement que Konami a présenté aux joueurs et à la presse un livestream d''une vingtaine de minutes, dévoilant au passage l'arrivée d'un mode solo, ainsi que la fenêtre de sortie du jeu dans le courant de l'hiver 2021 .

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera une adaptation complète en jeu vidéo de l’iconique JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh!. Plus de 10 000 cartes, qui couvriront plus de deux décennies d’histoire du Duel, seront à débloquer*. Les fans pourront ainsi collecter des cartes, construire des decks et affronter les duellistes du monde entier dans des batailles JCJ / OCG en résolution 4K**.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera lancé dans le monde entier cet hiver sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.