Yu-Gi-Oh! Master Duel s'offre une nouvelle mise à jour majeure

Si vous aimer à vous livrer à quelques duels de monstres durant votre temps libre, la dernière mise à jour gratuite de Yu-Gi-Oh! Master Duel sur Nintendo Switch devrait faire des heureux. Disponible depuis ce début de semaine, cette fameuse mise à jour propose un grand nombre d'ajouts :

Vous trouverez ci-dessous le communiqué officiel de Konami listant tous les nouveaux éléments :

La Coupe du Duelliste est un nouvel événement multijoueur à deux étapes, avec une tonne de récompenses à la clé. Au cours de la première étape, les joueurs peuvent remporter des Duels afin d’augmenter leur niveau (DLv) et débloquer des cadeaux. Lorsqu’ils atteignent le plus haut niveau, ils se qualifient pour la seconde étape, qui débutera le 18 août. Durant celle-ci, les joueurs pourront gagner des Duels pour obtenir des points (DP) et ainsi élever leur rang au sein de la Coupe. À la fin de l’événement, le 21 août, les Duellistes recevront des récompenses selon leur position finale. Le joueur qui aura le plus de DP sera couronné champion de la Coupe du Duelliste. C’est l’heure du Duel et de prouver qui est le meilleur !

La mise à jour inclut également le nouveau Portail « L’Invincible Coléotroupe » pour le Mode Solo, ainsi que le nouveau Pack de Sélection « Raid Invincible ». Ces deux packs sont basé sur les monstres Coléotroupe, qui font leur entrée dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

Le nouveau mode « Match Casual » permet aux Duellistes de s’affronter sans impacter leur rang ni leur niveau. Ils pourront ainsi tester de nouvelles stratégies, jouer sans la pression du classement ou tout simplement rencontrer toutes sortes de Duellistes grâce aux Matchs Casual, qui offrent une alternative aux Matchs Classés.

La mise à jour comprend également de nombreux autres ajouts et améliorations de la qualité du jeu, dont de nouvelles animations d’activation de carte, des options pour visualiser les animations de Duel, des mises à jour de l’interface utilisateur et plus encore. Les Duellistes peuvent consulter la notification in-game pour une liste complète des changements.