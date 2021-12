Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL dévoile ses fonctionnalités cross-platform dans un nouveau trailer

Prochain épisode de la célèbre licence de jeu de cartes à paraitre sur Nintendo Switch et plateformes concurrentes, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL vient de dévoiler un tout nouveau trailer. Ce dernier met en avant une fonctionnalité essentielle pour un jeu multijoueur multisupport, le cross-platform, à savoir mélanger dans le mode multi les joueurs quel que soient leurs plateformes. Nous vous laissons visionner ledit trailer ci-dessous accompagné d'un communiqué officiel.

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) dévoile une nouvelle bande-annonce pour Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et confirme que le jeu disposera de fonctionnalités cross-platform dès son lancement.

Ce nouveau jeu très attendu adapte le JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique et permet aux duellistes du monde entier de s'affronter quelle que soit leur plateforme de prédilection. De plus, la progression de MASTER DUEL sera partagée entre les différentes plateformes, ce qui permettra à chacun de continuer sa partie sur console, PC, ou mobile, à tout moment.

Cette nouvelle bande-annonce en japonais, dévoilée au Jump Festa 2022, dévoile en images quelques fonctionnalités de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL :

Des duels magnifiques en résolution 4K*

Plus de 10.000 cartes à débloquer**, qui couvriront plus de deux décennies d’histoire du Duel

Un mode campagne en solo pour découvrir l'histoire qui se cache derrière les cartes

De nombreuses options et ressources pour construire son deck, dont une importante base de données

Des tutoriels pour que les débutants puissent apprendre l'art du Duel tout en jouant

Des événements spéciaux et des tournois pour affronter des joueurs du monde entier

Et bien plus encore

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera lancé dans le monde entier cet hiver sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.