Konami annonce Yu-Gi-Oh! Master Duel et Yu-Gi-Oh Rush Duel sur Nintendo Switch

Cette semaine Konami s'est montré extrêmement généreux avec les fans de la licence Yu-Gi-Oh! Outre le nouvel épisode Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL annoncé sur mobile, ce sont surtout deux autres titres qui ont été confirmés sur Nintendo Switch : Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL. Pour en apprendre davantage sur ces nouveaux titres, nous vous laissons ci-dessous toutes les informations révélées lors du Yu-Gi-Oh! Digital Next.

A Propos de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL

Au cours du livestream spécial « Yu-Gi-Oh! Digital Next », KONAMI a dévoilé pour la première fois Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL et Yu-Gi-Oh! CROSS DUEL, et a annoncé que Yu-Gi-Oh! RUSH DUEL (titre provisoire) sera également disponible en Europe et en Amérique cet automne sur Nintendo Switch.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL permettra aux nouveaux joueurs comme aux vétérans de profiter du très populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Les joueurs du monde entier pourront s’affronter dans d’intenses duels de cartes à collectionner, aussi passionnants à jouer qu’à regarder. À la différence d’autres titres Yu-Gi-Oh! centrés sur le manga et l’anime, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera entièrement adapté du JCJ, et promet d’être le jeu vidéo Yu-Gi-Oh! JCJ le plus complet à ce jour.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera disponible dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Il s’agira du tout premier titre Yu-Gi-Oh! à afficher des graphismes en 4K sur les systèmes compatibles.