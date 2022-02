Yu-Gi-Oh! Master Duel - Le free-to-play de Konami atteint les 10 millions de téléchargements

Que se passe-t'il quand un jeu de cartes mondialement connu propose de sortir un free-to-play avec un contenu gargantuesque à disposition des joueurs sur de nombreux supports ? Et bien dans le cas de Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami a annoncé qu'au final son free-to-play sorti le 19 janvier dernier a atteint les 10 millions de téléchargements. Pour remercier les joueurs, Konami a mis à leur disposition un bonus de 1000 gemmes à récupérer. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si vous l'avez téléchargé, et ce que vous en pensez.

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce que Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL vient d'atteindre les 10 millions de téléchargements dans le monde. Ce jeu cartes à collectionner acclamé par la critique a atteint ce palier en moins de trois semaines, après son lancement le 19 janvier dernier.

Pour célébrer cette occasion comme il se doit, KONAMI lance une campagne promotionnelle spéciale en jeu. Celles et ceux qui se connecteront d'ici le 31 mars 2022 recevront un millier de gemmes en cadeau.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le JEU DE CARTES A COLLECTIONNER Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des événements et bien plus encore attendent les joueurs.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.