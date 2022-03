Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL - Retravaillez vos stratégies avec le N and R Rarity Festival

Le free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel de Konami continue de faire parler de lui ce mois-ci. A l'occasion du N and R Rarity Festival, les duellistes vont être amenés à participer à des tournois en utilisant exclusivement des cartes N (Normales) et R (Rares). De quoi donner lieu à de toutes nouvelles stratégies. Pour rappel, Yu-Gi-Oh! Master Duel est accessible gratuitement sur l'eShop de la Nintendo Switch.

Les UR et les SR ne sont pas les seules raretés puissantes dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. À l’occasion du « N and R Rarity Festival », les duellistes pourront découvrir le véritable potentiel des cartes Normales et Rares. La liste « Interdit / Limité » exclusive à l’événement stipule que les joueurs peuvent uniquement utiliser des cartes Normales et Rares pour construire leur Main Deck et leur Extra Deck. Le moment est venu de montrer que lorsque les cartes communes travaillent de concert, elles sont capables de créer des decks dévastateurs !

Les duellistes qui participent au « N and R Rarity Festival » s’affronteront pour remporter des Médailles, et celles-ci débloqueront des récompenses spéciales. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les joueurs recevront des Médailles en complétant un duel.

Le « N and R Rarity Festival » est ouvert aux duellistes dès maintenant. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’annonce en jeu.