Yu-Gi-Oh! Master Duel - Plus de 10 000 cartes seront à débloquer dans le prochain Free-To-Play de Konami

Prochain épisode de la licence phare de Konami à sortir sur un grand nombre de plateformes, Nintendo Switch Incluses, Yu-Gi-Oh! Master Duel est un titre Free-to-Play qui devrait faire grand plaisir aux fans de jeux de cartes. Un nouveau teaser paru ce jour nous permet en effet de découvrir de nouvelles séquences de jeu, et surtout d'apprendre que le titre permettra de débloquer plus de 10 000 cartes de la licence Yu-Gi-Oh !

Les joueurs pourront débloquer plus de 10 000 cartes dans Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Ils auront ainsi accès à une incroyable bibliothèque de cartes monstre, magie et piège qui couvriront plus de deux décennies d’histoire du Duel.

Ces cartes comprendront les iconiques Magicien Sombre, Dragon Blanc aux Yeux Bleus et l’inénarrable Exodia l’Interdit, toutes incluses dans le nouveau teaser.

Adaptation du JCJ Yu-Gi-Oh!, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL promet d’être l’expérience numérique ultime pour les passionnés du jeu de cartes. Annoncé le mois dernier lors du livestream Yu-Gi-Oh! Digital Next, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera basé sur les règles du JCJ / OCG Yu-Gi-Oh! et offrira une nouvelle façon de disputer et de regarder d’intenses duels Yu-Gi-Oh!.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL sera lancé dans le monde entier sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch, Steam, iOS et Android. Il s’agira du premier titre Yu-Gi-Oh! à afficher des graphismes 4K sur les plateformes compatibles.

Pour plus d’informations sur Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, rendez-vous sur le site officiel.