Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL : le Festival Xyz débute aujourd’hui !

Si vous avez téléchargé le free-to-play Yu-Gi-Oh! Master Duel, Konami vient d'annoncer la tenue d'un nouvel événement dans le jeu dénommé Festival Xyz. Se déroulant jusqu'au 24 février 2022, vous vaurez ainsi l'occasion de découvrir du nouveau contenu solo, ainsi qu'un nouveau deck de structure. Vous trouverez toutes les informations ci-dessous.

Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) annonce aujourd’hui le lancement du Festival Xyz, le premier événement du jeu de cartes à succès Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL.

En complément, un nouveau Portail est désormais disponible pour le mode solo de Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. Le Portail « Enforcers of Justice » comprend une nouvelle histoire, des missions et des récompenses basées sur le Type de Deck « Seigneur Lumière ».

Aussi, les joueurs peuvent dès à présent mettre la main sur un nouveau Deck de Structure, « Rage of Cipher », qui contient notamment la toute nouvelle carte Dragon Cipher aux Yeux Galactiques. Ce nouveau Deck de Structure peut être acquis en jeu dès maintenant.

À l’occasion du Festival Xyz, les joueurs qui se connectent durant l’événement recevront 500 Gemmes en bonus. Un autre bonus de connexion de 300 Gemmes est également octroyé jusqu’au 25 avril pour célébrer le pallier des 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux du jeu.

Le Festival Xyz, événement à durée limitée, invite les duellistes à s’affronter en appliquant des restrictions spéciales. Ainsi, seuls les monstres Xyz sont autorisés dans les Extra Decks. Les joueurs peuvent gagner des Médailles en se lançant dans des Duels et obtenir des récompenses en fonction du nombre de Médailles accumulées. Qu’ils gagnent ou qu’ils perdent, les duellistes recevront des Médailles en finissant un Duel.

Le Festival Xyz est désormais lancé et se déroulera jusqu’au 24 février à 5h59. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL transpose le populaire JEU DE CARTES À JOUER (JCJ) Yu-Gi-Oh! au format numérique. Des Duels en résolution 4K*, plus de 10 000 cartes à collectionner*, un mode solo, des affrontements en ligne, des tournois, des événements et bien plus encore attendent les joueurs.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL a dépassé les 10 millions de téléchargements dans le monde, pallier atteint moins de trois semaines après le lancement du jeu le 19 janvier.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, l’expérience ultime du JCJ Yu-Gi-Oh! en jeu vidéo, est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Steam, Nintendo Switch, iOS et Android. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site officiel.

À ce jour, le célèbre JEU DE CARTES À JOUER Yu-Gi-Oh! est distribué dans plus de 80 pays et traduit dans 9 langues, et apprécié par des fans de tous âges.